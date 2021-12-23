Москва, , 16:18 — REGNUM Свобода творчества должна быть у человека внутри и исходить из уважения к другим. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе пресс-конференции российскому лидеру задали вопрос о том, где грань между защитой чьих-то чувств и правом художника на самовыражение, на что Путин в ответ также задал вопрос

«Размещение Гитлера на сайте «Бессмертного полка» это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела», — сказал он.

При этом президент России указал, что необходимо обеспечить свободу творчества, так как без нее невозможно движение вперед. Также он отметил, что свобода должна быть у человека внутри и исходить из уважения к другим.

«Мы должны обеспечить свободу вообще, без нее нас ждет печальное будущее, тусклое и бесперспективное, но нужно понимать, что эта свобода вступает в определенное противоречие с нашими целями, когда сталкивается со свободой другого человека», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика Китая неизбежно станет первой в мире.