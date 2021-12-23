Путин назвал занятия спортом своим долгом
Москва, 23 декабря, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Глава государства должен поддерживать себя в хорошей форме, чтобы работать в условиях интенсивного графика. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Putin.kremlin.ru
Владимир Путин
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«У меня практически досуга не бывает, но спортом я занимаюсь, потому что я считаю это своим долгом, так как это обязанность поддерживать форму, без которой трудно работать в том графике, в котором я работать обязан, выполняя поручения российского народа», — заявил Путин.