Москва, , 16:24 — REGNUM В вопросе признания нового руководства Афганистана нужно исходить из реалий, Россия будет консолидироваться с другими странами, заявил президент России Владимир Путин 23 декабря в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

Пресс-конференция Владимира Путина Kremlin.ru

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«Что касается признания, в целом надо исходить из реалий. Исходить из того, что всё-таки те силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страной были представлены все этнические группы, и только это, на мой взгляд, может создать какие-то условия, порождающие надежду на стабилизацию в Афганистане», — сказал президент, отвечая на вопрос о возможном признании Россией радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Путин добавил, что сейчас, безусловно, нужно оказать помощь афганскому народу. Кто там присутствовал 20 лет, разрушал экономику, те в первую очередь и должны это делать.

Россия тоже поможет этой стране. Необходимо также разморозить денежные резервы — афганские авуары в американских банках, иначе стране грозит голод.

Россия будет стремиться к тому, чтобы решение по вопросу признания новой афганской власти было консолидированным с другими странами, сказал Путин.

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