Москва, 23 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Счастье и оптимизм в 2022 году зависят от реализации намеченных планов, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Счастья и оптимизма? Реализация наших планов. В этом же весь смысл нашей работы: с тем, чтобы жизнь стала лучше у людей», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, что может дать ему чувство счастья и оптимизма в следующем году.