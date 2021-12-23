Москва, 23 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Свобода самовыражения одного человека не должна вступать в конфликт со свободой других людей. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«Право художника… размещение Гитлера или Гиммлера на сайте «Бессмертного полка» — это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела», — заявил Путин.

«Конечно, мы должны обеспечить свободу творчества и свободу вообще. Потому что без свободы, без всякого сомнения, нет движения вперёд. Нас ждёт печальное будущее, очень тусклое и бесперспективное. Но нужно понимать, что вот эта свобода вступает в определённые противоречия с целями, ради которых мы её развиваем, тогда, когда сталкивается со свободой другого человека», — указал он.