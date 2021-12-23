Минск, , 16:09 — REGNUM Александр Лукашенко 23 декабря подписал указ № 507 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год». Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, повышение тарифов будет двухэтапным.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения, в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг, повысятся в пределах $5», — сказано в официальном комментарии.

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Повышение тарифов будет произведено с 1 января — на жилищно-коммунальные услуги, за исключением отопления, на 11,1 белорусского рубля ($3,92 в эквиваленте); с 1 июня — на тепловую и электроэнергию, газ природный и сжиженный для отопления на 3,04 бел.руб. ($1,08 в эквиваленте).

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«В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности», — заверили в президентской пресс-службе.

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