Москва, , 16:08 — REGNUM В России реализуются грандиозные планы, на которые выделяются колоссальные деньги. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отвечая на вопрос о счастье, глава государства связал это чувство с достижением поставленных планов.

«Планы грандиозные. Деньги выделяются колоссальные. И нужно их эффективно использовать с тем, чтобы люди почувствовали, что жизнь меняется к лучшему. <…> Я буду настраивать всё руководство страны на работу именно в таком ключе — добиваться поставленных целей, решать задачи, которые стоят перед нами, в интересах граждан РФ», — сказал Путин.