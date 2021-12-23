Москва, , 16:02 — REGNUM Русский язык активно развивается на территории Казахстана. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам российского лидера, в Казахстане поддерживают развитие русского языка, увеличивается количество школ, где его преподают.

«У нас очень глубокие гуманитарные связи. Я очень благодарен руководству Казахстана за поддержание и развитие русского языка. Казахстан — русскоговорящая страна в полном смысле этого слова. Увеличивается количество и школ с изучением русского языка, и филиалов высших учебных заведений», — сказал Путин.

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