Москва, 23 декабря, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Журналист из Приморья задала в ходе пресс-конференции 23 декабря президенту РФ Владимиру Путину вопрос о высоких ценах на жильё в крае — «цены догоняют московские», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Однокомнатные квартиры во Владивостоке стоят от 8 до 12 млн рублей. Дальневосточная ипотека спровоцировала рост цен. Что можно сделать? Нужен механизм для сдерживания цен», — обратилась к президенту корреспондент Ирина Трофимова.

Путин перечислил ряд мер, которые реализуются в сфере строительства жилья на Дальнем Востоке, и согласился, что льготная ипотека повлияла на цены.

«Многое делается, выстроилась целая цепочка поддержки строительства жилья. Для Приморья ипотека — 2% годовых. И, конечно, при определенном уровне развития строительных технологий, уровня промпроизводства строительных материалах, это всё-таки сказывается на ценах. Дешёвая ипотека ведёт к подорожанию жилья, но всё-таки это привело к тому, что 90 млн квадратных метров жилья мы построили. Позитивный эффект очевиден и количество семей, которые улучшают свои жилищные условия, оно кратно увеличивается.

Работа идёт, ситуация улучшается, если у вас есть конкретные предложения, сформулируйте и направьте, мы с удовольствием их изучим», — ответил президент журналисту из Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области средняя цена на квадратный метр жилой недвижимости составляет 110 тыс. рублей. В том числе к установлению такой высокой цены привёл спрос на жильё в рамках программы «Дальневосточная ипотека», заявил в ходе прямого эфира губернатор региона Василий Орлов.