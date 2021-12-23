Москва, 23 декабря, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Сельские территории демонстрируют очень хорошие экономические показатели на протяжении последних лет. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Те проекты — в том числе в рамках национальных проектов, о которых я так или иначе сегодня упомянул, — в значительной степени сориентированы на то, чтобы опережающим образом работать именно в сельской местности, на селе», — заявил Путин.

«Да, село демонстрирует у нас очень хорошие показатели на протяжении последних лет. И, конечно, это должно отражаться в социальной благополучии, в социальных настроениях людей, которые обеспечивают нам вот этот уровень производства и уровень уверенности в обеспечении страны всем необходимым набором базовых продуктов питания», — указал он.