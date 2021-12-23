Барнаул, 23 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Вопрос президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции 23 декабря удалось задать журналистке издания «ПолитСибРу» из города Барнаула (Алтайский край) Александре Черданцевой.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

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Она рассказала президенту о том, что некоторые муниципалитеты не смогли вовремя начать отопительный сезон — кто-то из-за дефицита топлива, кто-то из-за его подорожания.

«Что может сделать федеральная власть для того, чтобы регионам помогать жить в этих новых условиях с новыми ценами на уголь?» — спросила журналистка.

В ответ президент попросил подробнее рассказать о том, с какими конкретно проблемами столкнулся регион в ходе отопительного сезона, о каких муниципалитетах идёт речь.

«Мне очень интересно поподробнее от вас услышать, что происходит. Где? Потому что и региональные, и федеральные власти мне совсем недавно говорили, что все полностью готовы к отопительному сезону. Где же произошли сбои, конкретно можете сказать?» — спросил Путин.

Журналистка ответила, что сейчас в крае отопительный сезон идёт в штатном режиме, однако ранее возникал «некий период, когда муниципалитеты говорили о том, что очень дорого покупать уголь». Отопительный сезон идёт, а цены остаются высокими, и муниципалитетам нужно где-то находить деньги.

«Вы знаете, у нас же для этого существуют субсидии. Я с другой стороны подойду к этому вопросу. Мы ведь не случайно внесли изменения в Конституцию. Это связано с тем, что все уровни публичной власти являются единой системой, и поэтому то, что муниципалитетам чего-то там не хватило, это не отговорки для руководителей регионов. Они должны соответствующим образом на это реагировать. И, несмотря на подорожание, надо было обеспечить соответствующие объёмы, необходимые для своевременного начала отопительного сезона и его прохождения. Прохождения осенне-зимнего максимума», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что необходимо было своевременно реагировать на объёмы закупок и на работу с компаниями: «Уверяю вас, компании, которые получают хорошие доходы на экспорте, обеспечивают приличный уровень заработной платы своим работникам, они наверняка пошли бы на это, если бы перед ними поставили вопрос своевременно о том, чтобы обеспечить и соответствующий уровень ценообразования для регионов. Где, собственно говоря, и проживают их сотрудники. Поэтому это просто упущение, упущение муниципалитетов и региона».

Журналистка привела пример, что на дорогой уголь жаловалось население Локтевского района Алтайского края.

«Путь простой — субсидии, мы же их предоставляем. В том числе для прохождения осенне-зимнего максимума. Просто нужно своевременно реагировать. Здесь нет ничего необычного, ничего сложного. В ходе подготовки все руководители заявили о том, что страна к прохождению и началу отопительного сезона готова», — ещё раз уточнил президент.

Он обещал разобраться в ситуации: «Я проверю, где и что происходит».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин проводит свою большую пресс-конференцию 23 декабря 2021 года. Это уже семнадцатое по счёту мероприятие подобного рода для российского лидера.

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