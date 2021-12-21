Москва, , 15:14 — REGNUM В 2021 году привлекательность угля в сфере генерации электроэнергии снова выросла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

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«В 2022 году стоит ожидать прироста мирового потребления угля по сравнению с 2021 годом на 2,5−2,8%, — сказал Понкратов. — Таким образом, потребление угля в 2022 году может составить до 8090 млн тонн, что будет означать достижение нового пика в угледобыче. На сегодня рекордное потребление угля приходится на 2013 год — 8020 млн тонн».

Как пояснил Понкратов, в настоящее время об угле вспомнили благодаря росту его привлекательности в межтопливной конкурентной борьбе — а это преимущественно сфера генерации электроэнергии.

«Плюс суровая зима 2020−2021 годов и безветренное лето 2021 года вновь напомнили, что к определению возобновляемых источников энергии нелишне добавить прилагательное «погодозависимые», — сказал эксперт. — Не исключено, что мы являемся свидетелями того, что благодаря действию многих факторов время потребления угля существенно продлевается. И это даст возможность угольщикам сохранить производство и массово создавать и внедрять чистые угольные технологии, в том числе в угольной генерации и углехимии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов рассказал, как в 2022 году замедлится рост мирового спроса на уголь.

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