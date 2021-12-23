Москва, 23 декабря 2021, 15:53 — REGNUM Работу администрации президента РФ и правительства в пандемию коронавирусной инфекции стоит оценивать коллективно, а не выделять отдельных сотрудников. Об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
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Российский лидер при этом подчеркнул, что некоторые работники заслуживают персонального поощрения.
При этом российский лидер уверен, что нужно подходить не дифференцированно, а оценивать общую работу правительства, «не выделяя никого и не выдавая кому-то слишком много денег, а кому-то «в наказание выдать только пять копеек».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет любимчиков в российском правительстве. Их и не может быть, добавил он.