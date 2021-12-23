Москва, , 15:53 — REGNUM США наступают на старые грабли, пытаясь бойкотировать Олимпиаду в Пекине. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он прокомментировал позицию США по предстоящим Зимним Олимпийским играм в Пекине.

«Я разговаривал уже давненько, прошло немало времени, с одним из бывших президентов Соединённых Штатов. Догадайтесь, с кем. И он мне сказал: «Блокады олимпиад (в Лос-Анджелесе и, соответственно, в Москве) были большой ошибкой, в том числе со стороны Соединённых Штатов». Вот США продолжают наступать на те же самые грабли. Чем это вызвано — политический, дипломатический бойкот Китая? С попытками сдержать развитие КНР. Никаких других побудительных мотивов нет и быть не может», — сказал Путин.

По его словам, спорт должен объединять людей.

«Ошибкой является попытка использовать спорт для решения каких-то сиюминутных вопросов. Им не сдержать развитие Китая. Они должны осознать это, в конце концов. Сегодня по ППС экономика Китая больше, чем американская. Пройдёт 2035 год, 2050-й — Китай неизбежно станет первой экономикой мира по всем другим показателям», — уверен президент России.