Москва, 23 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Западные страны «плевать» хотели на жителей Крыма и демократию, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Зарубежные противники воссоединения Крыма с Россией плевать хотели на интересы крымчан, России и демократию», — сказал глава государства.

Российский лидер также добавил, что проблему с работой крупных сотовых операторов на полуострове разрешат, но не уточнил, как именно, чтобы не помешать этому процессу.

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Как сообщалоИА REGNUM, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.