Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В Ленинградской области 17 декабря принята обновленная территориальная схема по обращению с отходами, которая отразила появление новых пунктов переработки мусора, а также закрепила планы по закрытию старых полигонов, которые вскоре исчерпают свои мощности. Об этом сообщил 23 декабря губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, после того как президент РФ на пресс-конференции одобрил развитие переработки мусора в регионе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

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Как отметил глава Ленобласти, пока на участках под возможное проектирование новых объектов идут предварительные изыскания, которые должны завершиться весной 2022 года.

«На замену старых полигонов, по которым мы проводим работу для скорейшего завершения их работы, должны приходить новые технологии. Ленинградская область выбрала такие технологии, это заводы глубокой переработки твердых коммунальных отходов, заводы, которые будут являться самыми современными на момент их строительства не только в РФ, но и в Европе. Наша задача, чтобы все экологические нормы и требования соблюдались», ― уточнил Дрозденко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Путин отметил необходимость предстоящего этапа обновления системы обращения с отходами и одобрил строительство современных отраслевых предприятий. В качестве примера президент привел современные объекты в центре крупных городов, в том числе в миллионниках ― в Японии: «Они работают — и на экологию и жизнь людей не оказывают практически никакого влияния. Обеспечивают рабочие места и соответствующий уровень заработной платы».