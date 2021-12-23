Москва, 23 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Главным направлением сотрудничества России и Казахстана является экономика. Об этом 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Флаги России и Казахстана

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«Какие направления сотрудничества. В первую очередь это экономика. С Казахстаном в сфере экономики развиваются отношения по самым разным направлениям», — сказал Путин.

По словам российского лидера, на данный момент одна из главных задач в этой сфере заключается в том, чтобы изменить структуру экономических связей двух стран и активнее работать по направлению высокотехнологичного развития.

«Это цифровизация, это такие важнейшие направления, как генетика, медицина, космос», — уточнил президент России.