Москва, , 15:42 — REGNUM Если на подготовку к празднованию 450-летия Уфы необходимы дополнительные ресурсы, то мы решим эти вопросы с руководством Башкирии. Об этом 23 декабря сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Уфа Иван Шилов © ИА REGNUM

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Журналист из Башкирии задала главе государства вопрос, какую поддержку окажет федеральный центр региону в рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы.

«Мы с руководством республики определимся, что является приоритетным. Здесь не нужно дополнительных ресурсов в целом именно на это. Нужно просто использовать те ресурсы, которые и так выделены на развитие инфраструктуры, на поддержание дорожного строительства, на социальную сферу, на культуру. Нужно правильно их распределить и может что-то перераспределить с тем, чтобы Уфа подготовилась к юбилею. Красиво, достойно, так как она этого и заслуживает», — сообщил Путин отметив, что Уфа всегда была одним из центров исламского мира и остается такой.

Поэтому не случайно был разработан соответствующий документ по подготовке к празднованию 450-летию столицы Башкирии, отметил он.

Глава государства также поблагодарил журналиста за приглашение и сообщил, что постарается приехать в республику.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что юбилей Уфа будет отмечать в 2024 году.