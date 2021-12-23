Москва, 23 декабря, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Бурятии опасаются, что Байкал может стать особой федеральной территорией. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщила сегодня, 23 декабря, участница большой пресс-конференции из Бурятии.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

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В пример журналистка привела «Национальный парк «Тункинский», где местные жители, по её словам, постоянно испытывают проблемы с узакониванием земли и разным другим вопросами жизнедеятельности.

«Скажите, судьба Байкала по части федеральной территории — какова? Неужели жителям Бурятии станет там сложнее жить?» — спросила участница пресс-конференции.

Путин:

«Что касается Байкала, то мне не известно об этом. Неизвестно, что обсуждается вопрос о Байкале, как о федеральной территории. В любом случае, хочу это подчеркнуть: он не будет от людей дальше, даже если кто-то и поднимал такой вопрос. Первый раз об этом слышу.

Речь наверняка шла о том, чтобы выделить, найти способ выделения дополнительных ресурсов для того, чтобы поддержать уникальную экосистему Байкала, наладить там соответствующую хозяйственную деятельность, чтобы она ничему не мешала, и помочь людям организовать там свою жизнь и работу.

Но если те, кто проживает у Байкала, хоть в чем-то сомневаются, не должно быть никаких опасений за то, что это произойдёт. Вопрос может быть поставлен только в одной плоскости: помочь сохранению уникальной экосистемы Байкала и людям, которые там живут».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2021 года президент России Владимир Путин проводит свою большую пресс-конференцию. Ранее глава государства пообещал помочь Бурятии со зданием инфекционной больницы.

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