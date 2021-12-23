Москва, 23 декабря, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассчитывает на приезд руководства Казахстана — первого и нынешнего президентов Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева на неформальный саммит в Санкт-Петербурге, который состоится в конце 2021 года. Об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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Глава государства напомнил, что пандемия не позволила Казахстану провести в реальном режиме те мероприятия, которые планировались.

«Но, я надеюсь, что президент Казахстана и первый президент Казахстана примут моё приглашение и приедут на следующей неделе в Петербург на традиционную неформальную встречу членов ЕАЭС и ОДКБ», — сказал российский лидер.

«Очень на это рассчитываю», — подчеркнул Путин.

Президент РФ добавил, что руководство Казахстана в предварительном режиме дало на это согласие.

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Напомним, лидеры стран Содружества независимых государств (СНГ) встретятся на неформальном саммите, который пройдет 28 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. Председательствовать на встрече будет лично президент России Владимир Путин.