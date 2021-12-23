Москва, 23 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 23 декабря он лично заявил на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

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По словам российского лидера, общение глав двух стран может состояться в Санкт-Петербурге на неформальной встрече представителей стран-членов ЕАЭС и ОДКБ.

«Я надеюсь, что президент Казахстана и первый президент Казахстана примут мое приглашение и приедут в Санкт-Петербург на следующей неделе на традиционную, неформальную встречу членов ЕАЭС и ОДКБ. Очень на это рассчитываю, и руководство Казахстана в предварительном режиме дало на это согласие», — сказал Путин.