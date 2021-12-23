Москва, , 15:35 — REGNUM У всех живущих в России народов есть моральная защита. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями РФ. Особенность нашего общества тысячелетнего и сила заключаются в том, что Россия складывалась как многоконфессиональное и многонациональное государство. И мы научились с уважением относиться друг к другу. А что это значит? Значит, и с уважением относиться к основам нашей традиционной духовной культуры», — сказал Путин.

По словам президента, у каждого народа России есть «защита от мракобесия», связанного со сменой пола.