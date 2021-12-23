Москва, , 15:33 — REGNUM При определении пола у человека нужно сохранять здравый смысл. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Владимир Путин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«Если кто-то считает, что женщины и мужчины — это одно и то же, ради Бога. Но существует же какой-то здравый смысл. Боюсь ошибиться, но Штатах, по-моему, если ошибусь — не судите строго, сиделец объявил себя женщиной. Сидевший за изнасилование. И потребовал перевода в женскую тюрьму. Его перевели — он тут же изнасиловал свою сокамерницу. Здравый смысл какой-то должен быть во всём? Или спортсмены. Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, по тяжёлой атлетике. Женский спорт перестанет существовать совсем», — сказал Путин.

Президент пояснил, что придерживается традиционного подхода, по которому женщины — это женщины, а мужчины — мужчины.