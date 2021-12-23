Москва, 23 декабря, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Казахстан остается в числе самых близких союзников России. Об этом 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Казахстан и Россия

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«Казахстан — один из самых близких наших союзников. У нас уникальные отношения сложились с Казахстаном. Они были заложены первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — сказал Путин.

По словам российского лидера, тесные взаимоотношения между странами продолжились и после того, как Назарбаев покинул свой пост.

«Подхвачены эти направления и поддержание качества этих отношений новым президентом, с которым у меня очень близкие, дружеские отношения сложились», — отметил президент России.