Москва, 23 декабря, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не отказался бы жить в Сибири. Об этом 23 декабря он заявил на большой пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«Что касается поездок в Сибирь, то, знаете, я это делаю с начала 2000-х годов. Для меня это часть моей жизни. Вот меня спрашивали, где я хотел бы жить, в Петербурге, в Москве?.. В Сибири мне тоже очень нравится. Уникальная экосистема и уникальные люди», — заявил Путин.