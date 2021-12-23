Новосибирск, 23 декабря, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции сегодня, 23 декабря, отметил, что в Сибирском федеральном округе живут уникальные люди. Он подчеркнул, что проводит отпуск в Сибири с начала 2000-х годов.

Kremlin.ru Владимир Путин. Сибирь

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"Вот вы спрашивали, где бы я хотел жить — в Сибири мне очень нравится. Золотой фонд России — это сибиряки, по своим ценностям и моральным качествам», — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что в Сибири «уникальная экосистема и уникальные люди».