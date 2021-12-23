Москва, 23 декабря, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Председатель правительства должен оставаться на рабочем месте, когда глава государства на отдыхе. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

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«Если мы ещё и Мишустина будем брать с собой, то помните старый еврейский анекдот, а кто в лавке-то останется? Кто работать-то будет? Поэтому когда-то Михаил Владимирович уезжает и отдыхает. И публично, и непублично, во всяком случае, председатель правительства, на котором лежит огромная нагрузка за положение в стране, звонит, ставит меня в известность: я поеду туда-то, туда-то. Он всегда на связи», — заявил Путин.