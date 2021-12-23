Москва, 23 декабря 2021, 15:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции выразил надежду на продолжение сотрудничества с Казахстаном.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что три страны Евразии — Россия, Китай и Казахстан — приступили к реализации проекта МТК, который свяжет государства Европы с Западным Китаем.
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