Москва, 23 декабря, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции выразил надежду на продолжение сотрудничества с Казахстаном.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«Казахстан — один из самых близких наших союзников. У нас уникальные отношения», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что три страны Евразии — Россия, Китай и Казахстан — приступили к реализации проекта МТК, который свяжет государства Европы с Западным Китаем.

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