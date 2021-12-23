Москва, , 15:20 — REGNUM В ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая сегодня, 23 декабря, проходит в Москве, журналист из Бурятии попросила главу государства оказать помощь региону в связи с серьезной аварией на Улан-Удэнской ТЭЦ-1.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Участница пресс-конференции сообщила, что в результате возгорания кабелей пришлось останавливать котлы, без тепла и горячей воды в лютые морозы осталось почти половина населения республиканского центра.

«Подсчитывается убытки, но уже известно, что предстоит большой ремонт, и скорее всего, средств не хватит. Руководство нашего региона просит посодействовать решению этой проблемы», — пояснила представитель СМИ из Бурятии.

Путин: «Что касается ТЭЦ, то мы сейчас будем разбираться. Обещаю вам прямо сейчас, после окончания пресс-конференции выяснить, что там происходит и чем нужно помочь».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2021 года президент России Владимир Путин проводит свою большую пресс-конференцию. Она продолжается более двух часов за это время глава России ответил на десятки вопросов.

В ночь на 23 декабря 2021 года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях низкой температуры окружающей среды в городе до — 30 °C.

Под отключение попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы — среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения.

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