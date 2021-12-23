Москва, 23 декабря, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Хайп не должен быть злым, заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

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Отвечая на вопрос о своём отношении к хайпу, российский лидер отметил, что в нём должна присутствовать «нотка доброго юмора».

«Что касается хайпа, главное, чтобы он не был злым. А если есть какая-то нотка или часть доброго юмора, то ничего плохого здесь нет», — ответил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Путину также рассказали о юристе, который подал в суд на Деда Мороза за неисполнение его желании на протяжении 23 лет. Российский лидер заявил, что готов защищать сказочного персонажа.

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