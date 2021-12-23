Москва, , 15:15 — REGNUM В жизни женщин детородного возраста сменились приоритеты, что повлияло на ситуации в демографии. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Владимир Путин Kremlin.ru

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По словам президента, в сфере демографии есть тонкие проблемы, которые не лежат на поверхности.

«Посмотрите на Европу — везде одно и то же. С чем это связано? С изменением не интересов, а приоритетов в жизни людей, в том числе женщин детородного возраста. Образование, постобразование, карьера, а потом ребёнок. И это уже к 30-ти годам. А там уже о втором не задумаешься», — сказал Путин.

По его словам, необходимо «талантливо и ярко» показывать преимущества семьи и деторождания.