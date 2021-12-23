Москва, , 15:14 — REGNUM У российской госкорпорации «Росатом» непростая ситуация, но у нового руководства есть карт-бланш на изучение проблемы, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Роснано Tikhonoff Michael / moscow-live.ru

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Глава государства отметил, что необходимо, чтобы компания, а не государство, поработала со своими кредиторами

В целом «Роснано» является жизнеспособной компанией, подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, госкомпания «Роснано», объявившая в ноябре о начале переговоров по реструктуризации долгов, направила трем банкам досудебные претензии о признании недействительными заключенных с ними кредитных договоров.

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