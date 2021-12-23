Москва, , 15:12 — REGNUM Госгарантии «Роснано» никак не снимают с компании обязательств перед кредиторами. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Владимр Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Надо посмотреть на реальное состояние, надо, чтобы компания — не государство, а компания — поработала со своими кредиторами, с банками. Вот Сбербанк избавился от значительной части кредитов, перепродал их куда-то… может, у руководства Сбербанка была какая-то инсайдерская информация? Но тем не менее это сделали», — заявил Путин.

«Тем не менее, госгарантии существуют, они должны исполняться. Они не исключают работу госкомпании с банками и улучшения своих экономических показателей», — указал он.

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