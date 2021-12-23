Москва, 23 декабря, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Госгарантии «Роснано» никак не снимают с компании обязательств перед кредиторами. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимр Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«Надо посмотреть на реальное состояние, надо, чтобы компания — не государство, а компания — поработала со своими кредиторами, с банками. Вот Сбербанк избавился от значительной части кредитов, перепродал их куда-то… может, у руководства Сбербанка была какая-то инсайдерская информация? Но тем не менее это сделали», — заявил Путин.

«Тем не менее, госгарантии существуют, они должны исполняться. Они не исключают работу госкомпании с банками и улучшения своих экономических показателей», — указал он.