Москва, , 15:11 — REGNUM В ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая сегодня, 23 декабря, проходит в Москве, журналисты из Бурятии попросили главу государства помочь региону с новым зданием инфекционной больницы. По словам участницы пресс-конференции, она находится в очень плохом состоянии — ей 80 лет, но при этом капитальный ремонт там проводился всего один раз.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Рассчитана она всего лишь на порядка 200 мест. И сейчас, в условиях пандемии, этот вопрос еще более обострился. Поэтому мы хотели бы обратиться к вам, чтобы вы посодействовали: нам нужно новое здание. И республиканские муниципальные власти в этом направлении работают, уже найден участок. Но, к сожалению, сумма для строительства нужна огромная: у нас в республиканском бюджете таких средств нет», — отметил представитель СМИ Бурятии.

На что Путин заметил:

«Деньги, конечно, есть, но хочется сэкономить. И правильно, что начальство настроило вас на то, чтобы вы задали этот вопрос. Я вам обещаю, что обязательно посмотрю, что можно сделать, чтобы вопрос решить. Он актуальный абсолютно, он связан даже не с пандемией сегодняшнего дня, а с будущими возможными событиями. И в предыдущие годы, когда у нас было всё так благополучно, мы сняли определённые объемы финансирования с этого направления здравоохранения и многие вещи пришли в состояние абсолютно недопустимое. Я показательно посмотрю и постараюсь отреагировать».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2021 года президент России Владимир Путин проводит свою большую пресс-конференцию. Она продолжается более двух часов за это время глава России ответил на десятки вопросов.