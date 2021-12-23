Москва, , 15:10 — REGNUM В Госдуме уверены, что после поручения президента РФ Владимира Путина регионы получат инструмент для включения территорий без инфраструктуры в национальные проекты развития, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Сергей Неверов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Я уверен, что по поручению президента будут пересмотрены нормы, по которым выписываются такие штрафы, а главное — правительство даст регионам инструмент для включения этих территорий в национальные проекты развития», — заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Он обратил внимание на то, что депутаты «Единой России» регулярно сталкиваются с обращениями граждан в своих округах, которым формально землю выделили, но туда даже не доехать, об электричестве и речи нет. Кроме того, люди еще и получали штрафы за неиспользование земельного участка для жилищного строительства.

Ранее Неверов заявлял о необходимости внесения изменений в ч.3 ст.8.8 КоАП РФ, касающуюся штрафов за неиспользование земельного участка для жилищного строительства.

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству проработать вопрос создания инфраструктуры к земельным участкам, где живут многодетные семьи.

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