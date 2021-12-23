Москва, 23 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. «Роснано» изначально задумывалась фактически как венчурная компания. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Действительно, это не простая проблема. Я не буду сейчас называть цифры — кто-то говорит 140 млрд, кто-то 102 млрд. По-разному оцениваются эти проблемы в стоимостном выражении правительством, самой компанией. Вы знаете, что к работе приступило новое руководство, у них есть карт-бланш на то, чтобы провести объективную оценку, привлечь лучших специалистов для того, чтобы реально оценить ситуацию, которая в компании сложилась», — заявил Путин.

«Действительно, есть достаточно большой объём гарантий, которые предоставлены правительством РФ под проекты. Надо сказать, что вообще компания «Роснано» — это, по сути, венчурная компания. И, не буду скрывать, я был одним из инициаторов создания этой компании, потому что считал,. создание нашей группировки ГЛОНАСС, иначе мы попадали в цугцванг: снимали спутники, которые непродолжительное время находились на орбите в силу технических возможностей тогда», — указал он.

При том объёме финансирования группировка не могла бы быть создана для решения задач, которая стоит перед ГЛОНАСС.

«А мы сделали это. У нас возникло ещё раньше, чем китайские друзья создали Baidu. Сразу после GPS. И работает компания, и развивается. Не без проблем. То же самое с «Роснано». Конечно, это в значительной степени непроторенным путём, дорогой шли. И понятно, что часть проектов реализованы спешно, часть не удалось реализовать. Это рискованные вложения. Потому государство шло на то, чтобы обеспечить эту работу своими гарантиями», — отметил президент.