Москва, , 15:09 — REGNUM В ближайшие полтора года будут закрыты разрывы в системе поддержки материнства и детства. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Наша задача <…> — выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. От рождения и до окончания школы. Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки. Они и сейчас есть, но есть и определённые разрывы, касающиеся возраста ребёнка. Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших полутора лет», — сказал Путин.

Он надеется, что меры поддержки сыграют роль и с точки зрения демографии.