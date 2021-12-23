Москва, 23 декабря, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Вопрос о признании Байкала федеральной территорией не обсуждается, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

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Так, во время пресс-конференции журналистка из Бурятии подняла тему передачи Байкала в федеральную собственность.

Глава государстве отметил, что первый раз об этом слышит, но уверен, что вопрос идет о выделении дополнительных ресурсов и налаживании хозяйственной деятельности, чтобы помочь людям.