Москва, , 15:12 — REGNUM Развитие народных промыслов является значимой стороной культурной жизни России. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Народные промыслы David Stanley

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«Вопрос вот в чем, как вы считаете, может стоит в закон о народных промыслах разработать и включить меры поддержки, направленные на развитие народного искусства, и чтобы эта поддержка носила регулярный характер», — задала вопрос журналист из Марий Эл.

Представитель СМИ также отметила, что в этом регионе проживает много талантливых людей, которые развивают самобытную культуру разных народов.

«Что касается народных промыслов. В последнее время мы приняли ряд решений, в том числе и сфере образования тех, кто занимается и хочет дальше заниматься народными промыслами. Но не могу не согласиться, что сделано недостаточно. Марий Эл и другие республики близлежащие — они уникальны по-своему. Я видел, как они используют в том числе в быту все то, что им досталось от прежних поколений, как бережно к этому относятся. Я отметил для себя, и то, что можно будет сделать дополнительно, мы сделаем. Это очень важно для нашей многообразной, многонациональной страны», — ответил на вопрос Путин.

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