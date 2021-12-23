Ереван, 23 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 6885 исследований на коронавирус, из которых 129 дали положительный результат. Об этом 23 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Region.tver.ru Анализ на коронавирус

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Всего в стране выявили 344 126 носителей коронавируса. Из них 329 576 справились с инфекцией, в том числе 295 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 5119 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9431 пациентов с COVID-19, в том числе 16 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 6756 тестов на коронавирус 152 были с положительным результатом. 153 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли шесть пациентов с COVID-19.