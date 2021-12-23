Москва, 23 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Рост рождаемости в России связан с улучшением экономической ситуации. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Что касается того, что Россия расхотела рожать. У 2004, а потом 2006 — у нас рождений было гораздо больше, чем в 1991. Количество рождений начало нарастать, и связано это, как бы прозаично это не звучало, с изменением экономической ситуации и с расширением горизонта планирования. Всё-таки поднять на ноги малыша — это довольно сложное дело», — сказал Путин.

Он пояснил, что именно поэтому усилия власти нацелены на поддержку семьи.