Москва, 23 декабря, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Одессе в 2014 году заживо людей сожгли, но никто и пальцем не пошевельнул для поиска преступников, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Вы спрашивали про убийство, которое, к огромному сожалению, произошло в нашей стране. Но виновные сидят в тюрьме. А на Украине что? Убили на улице — не ищет никто вообще. В Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов. Хоть кто-то пальцем пошевельнул, чтобы найти преступника? Ничего подобного», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что глава Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов — «как говорят на Украине, нациков».

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Напомним, 2 мая 2014 года бандеровцы и сторонники Евромайдана разгромили палаточный лагерь Антимайдана на Куликовом поле в Одессе и загнали «антимайдановцев» в Дом профсоюзов, который затем подожгли. Бандеровцы также открыли огонь по тем, кто пытался спастись из горящего здания. Только по официальным данным в тот день погибли 48 человек.