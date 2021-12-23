Москва, 23 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал изучить возможность развития сети железнодорожного сообщения между Марий Эл и другими регионами России. Такое заявление он сделал 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Yarregion.ru Поезд

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Во время мероприятия одна из журналистов пожаловалась российскому лидеру на то, что из административного центра региона — Йошкар-Олы можно уехать на поезде только в Москву. В соседние же регионы, к примеру в Нижний Новгород, приходится добираться автомобильным транспортом, что создает дополнительные трудности. Представитель СМИ спросила у Путина, можно ли решить эту проблему.

«Обязательно переговорю сегодня-завтра с Олегом Валентиновичем (Белозёровым — прим. ИА REGNUM) — руководителем РЖД и такое поручение он получит, посмотреть на связность территорий близлежащих. Всегда РЖД работает в рыночных условиях, смотрит на экономическую составляющую, есть ли загрузка, будет ли она. Но я согласен, если ничего не делать, ничего и не будет. Пусть попробует. Я позвоню, поговорю с ним, посмотрим, что получится сделать. Вопрос связанности российских территорий чрезвычайно важен и для экономической, и для гуманитарной составляющей жизни людей», — сказал Путин.