Москва, , 14:54 — REGNUM Президенту РФ Владимиру Путину предоставили искаженную информацию о доходах населения, считает депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ).

Доходы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В ходе своей прямой линии президент хвалит правительство и Центробанк, говорит об оздоровлении экономики РФ и о росте реальных доходов населения. Главе государства явно предоставили коренным образом искаженную информацию», — отметила Останина в телеграм-канале.

По ее мнению, в результате возможен новый этап обвального падения его рейтинга и нарастания внутриполитической турбулентности.

«Что сейчас чувствуют и думают люди, уровень жизни которых в реальности стремительно падает? На мой взгляд, президента кто-то жестоко подставляет», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, реальные располагаемые доходы населения РФ по итогам 2021 года, как ожидается, вырастут на 3,5% при инфляции на уровне 8%, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

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