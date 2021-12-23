Москва, , 15:10 — REGNUM Всегда есть люди, которые плюют в экран телевизора, слушая заявления властей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Разбитый телевизор

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

Один из вопросов, заданных российскому лидеру, касался украинцев, которые, слушая разговоры о возможной войне, «смотрят и плюются в экран». Путин на это ответил, что плеваться на Украине могут не только из-за текущей ситуации, но и из-за «полной нищеты».

«Теперь по поводу того, что кто-то плюется в экран, созерцая наше сегодняшнее мероприятие либо какие-то другие. Всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран», — заявил он.

По его словам, негативную реакцию могут вызвать «бравурные заявления сегодняшнего киевского режима». Пенсионеры в регионах Украины спрашивают приезжающих туда депутатов Рады: за что вы нас уничтожаете?

Читайте также: Путин напомнил о бездействии Киева в поиске виновных в одесской трагедии