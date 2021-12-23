Москва, , 14:51 — REGNUM К президенту России Владимиру Путину 23 декабря с вопросом обратился журналист из Татарии Кирилл Шлыков. Он спросил о федеральной программе для развития мест проживания для многодетных семей.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Многодетные семьи в России в течение многих лет получают от государства участки, но создаваемые поселки практически отрезаны от внешнего мира. Здесь нет инфраструктуры, отметил представитель Татарии.

«Как и когда начнут создавать инфраструктуру?» — поинтересовался журналист.

«Очень правильная постановка вопроса. У нас огромные деньги выделяются на развитие инфраструктуры. Нужно вписать эти потребности в проекты инфраструктурного развития территорий. Обязательно перед правительством поставлю такую задачу», — ответил Путин, добавив, что 500 млрд рублей, которые сейчас выделили на развитие инфраструктуры, нужно настроить не так, чтобы было освоение денег, а для поддержки многодетных семей.

«Пока развитие региональной сети отстаёт от федеральной», — уточнил президент.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в списки по предоставлению земельных участков включены более 64 тыс. многодетных семей, из них 40,5 тыс. — обеспечены участками. Почти 70% дефицита приходится на города Казань и Набережные Челны. В Казани включены в списки 15 817 многодетных семей, их них получили участки 6485. В Набережных Челнах из 8378 многодетных семей, включенных в списки, участками обеспечены 3264 семьи.

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