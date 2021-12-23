Москва, 23 декабря, 2021, 14:40 — ИА Регнум. На Украине пенсионеры живут в нищете, поэтому плюют в экраны телевизоров, слушая заявления представителей власти. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Президент ответил на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы» о том, что кто-то на Украине плюёт в экраны из-за напряжения между двумя странами, обвиняя в этом Россию. По словам Путина, всегда есть, кто плюнет в экран, особенно в условиях полной нищеты.

«Всех готовят к суровой зиме. Когда депутаты некоторые Рады приезжают в регионы, пенсионеры с ними встречаются и говорят: «За что вы нас уничтожаете?» И, конечно, плюются в экран, глядя на бравурные заявления представителей сегодняшнего киевского режима», — сказал Путин.