Москва, , 14:45 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин посоветовал властям Ленинградской области быть более активными в просвещении населения по теме мусорной реформы, вести работу с каждым жителем, а также делать акцент на позитивной составляющей новых заводов переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Об этом он сказал 23 декабря на ежегодной пресс-конференции со СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Полигон Дарья Драй © ИА REGNUM

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С вопросом о мусорной реформе к президенту РФ обратился журналист из областного СМИ. Корреспондент посетовала, что активисты и жители, которые требовали закрыть все полигоны на территории Ленобласти, сейчас активно выступают против появления на территории региона современных мусорных заводов и полигонов. Журналист попросила у президента России совета местным властям, какую работу необходимо проделать, чтобы люди пошли на контакт и помогли прийти к решению острого вопроса.

В ответ Владимир Путин указал, что в Ленобласти, несмотря на все сложности, двигается «мусорная реформа».

«У нас главная задача в целом решить эту проблему. На этом пути одна из ключевых задач — создать соответствующих операторов. Они практически сейчас созданы во всех регионах Российской Федерации, начали работать. Количество площадок в разы увеличилось. Одним из первых шагов было обеспечить раздельную концентрацию мусора. Где-то уже с опережением плана мы идем, на 40% примерно. Во всяком случае, по тем справкам, которые есть. Это выше запланированных показателей», — подчеркнул президент, уточнив, что то же самое касается и объектов переработки отходов, современных полигонов.

Несмотря на активную работу местных властей, глава государства указал, что всегда есть проблема, как объяснить людям, что экономическая и экологическая целесообразность заключается в строительстве тех или иных предприятий по переработке ТКО.

«Надо показывать, как они работают, ведь современные мусороперерабатывающие заводы расположены не только в Ленинградской области, где-то там, далеко от Петербурга, или даже от крупных населенных пунктов самой Ленинградской области. Но и в центре крупных городов, скажем, в Японии, прямо в городах-миллионниках. И на экологию, на жизнь людей не оказывают практически никакого негативного влияния. Надо просто это показать», — добавил Путин.

Он также указал, что на этот вопрос надо смотреть и с позитивной сопровождающей. Например, появление новых рабочих мест, высокий уровень заработной платы.

«Надо идти по этому пути, и тогда, уверен, что консенсус будет найден», — подытожил Владимир Путин.

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